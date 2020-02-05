РИАМО - 5 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин на отчетном мероприятии строительного комплекса столицы наградил вице-премьера Марата Хуснуллина знаком отличия «За заслуги перед Москвой», передает в среду корреспондент РИАМО.

«Мы последние десяток лет изменили, по сути, стратегию города. Заново перезагрузили все стройки, прошли сложнейший путь. <…> Все эти годы строительным комплексом руководил Марат Шакирзянович (Хуснуллин – ред.). Хотелось бы поблагодарить его за нашу совместную работу и пожелать ему успехов на новом поприще», - сказал Собянин.

Заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина наградили знаком «За заслуги перед Москвой» за значительный вклад в развитие градостроительной отрасли города и многолетнюю плодородную деятельность на благо столицы и ее жителей.

«Я сейчас, пользуясь случаем, хочу сказать, в первую очередь, всем огромное спасибо. Чтобы ценить то, что имеешь, надо его потерять. Буквально за две недели работы, которые я провел в правительстве, я еще раз понял насколько хорошо работать в Москве», - сказал Хуснуллин.

Хуснуллина 21 января указом президента РФ назначили заместителем председателя правительства страны. Ранее он занимал должность заместителя мэра Москвы, занимался вопросами градостроительной политики и строительства.