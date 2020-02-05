РИАМО - 5 фев. В Подмосковье пожилых жителей сельской местности бесплатно довозят на автомобилях в поликлиники, где престарелые люди могут пройти скрининги и диспансеризацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Для оказания данной услуги в регионе приобрели машины в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Чтобы бесплатно доехать до поликлиники, жителям старше 65 лет необходимо подать заявку в учреждение здравоохранения, далее с заявителем свяжутся соцработники и обсудят нюансы доставки.

«Для каждой машины мы сформировали специальные мобильные бригады, в которые вошли социальные и медицинские работники. Такие мобильные бригады начали свою работу в этом году и обслуживают пожилых жителей, проживающих в сельской местности», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Всего в Подмосковье проживают свыше 2 миллионов пожилых, из них более 1,1 миллиона человек перешагнули рубеж в 65 лет, свыше 229 тысяч престарелых граждан проживают в сельской местности.