РИАМО - 5 фев. В Москве около 120 специалистов из Китая помогают в строительстве метро, все они прошли базовую проверку на коронавирус, сообщил в среду журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Коллег мы просто проверяем. Температуру, какие-то базовые вещи делаем. У нас порядка 120 человек сейчас на тех объектах, где мы ведем проходку – это инженеры и экипажи тоннелепроходческих комплексов», – заявил Бочкарев.

Он добавил, что также одна китайская бригада работает на сборке 10-метрового щита.

«Паники никакой нет. Все ребята чувствуют себя хорошо. Это наши коллеги, мы с ними работаем. Если будут какие-то проявления заболеваний, будем реагировать», – подчеркнул Бочкарев.

В декабре в китайском городе Ухань произошла вспышка коронавируса 2019-nCoV. Эпидемия быстро распространилась по всей стране. Согласно обновленным данным, число заразившихся по всему миру превысило 24 тысячи человек. Умерли 494 зараженных, выздоровели 955 человек. В России зафиксировано два случая заражения вирусом – в Забайкалье и Тюменской области.