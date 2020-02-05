РИАМО - 5 фев. В гараже на территории подмосковного Одинцовского округа обнаружили тела мужчины и женщины, погибшие находились в автомобиле, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Четвертого февраля 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в городе Кубинка Одинцовского округа в гараже в автомобиле на передних сидениях без внешних признаков насильственной смерти обнаружены тела мужчины и женщины», - говорится в сообщении.

Следователи приступили к проведению доследственной проверки по данному факту. Оказалось, что погибшими являются местные жители, 52-летний мужчина и его 40-летняя знакомая.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. В скором времени будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти пары. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.