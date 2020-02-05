РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 5 фев. В микрорайоне Южный подмосковных Котельников завершилось строительство дома №6 с подземным паркингом, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Заключение о соответствии требованиям проектной документации выдано корпусу 6, возведенному в микрорайоне Южный в городском округе Котельники. Площадь шестисекционного жилого дома составляет 37,1 тысячи квадратных метров», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Новостройка рассчитана на 360 квартир. Подземный паркинг площадью 6,2 тысячи квадратных метров рассчитан на 113 машино-мест.

На прилегающей территории выполнили все необходимые работы по благоустройству. В проекте учли требования доступности для маломобильной группы населения. Застройщиком жилого дома выступает ООО «Стройсоюз».

«Дом получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», – заключил Гарибян.