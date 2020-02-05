РИАМО (МЫТИЩИ) – 5 фев. Свыше 150 врачей из разных регионов России трудоустроились в городскую больницу Мытищ за два года, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

«Большая работа в 2019 году была проделана по привлечению кадров. За два года в МГКБ трудоустроились более 150 врачей из разных регионов. Способствуют этому программа «Социальная ипотека». За три года благодаря этой программе новоселье отметили 45 врачей МГКБ. Одними из первых получили квартиру докторская семья Лукаевых», – говорится в сообщении.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года. Правительство Московской области покупает квартиру врачам, учителям, молодым ученым и уникальным специалистам, а сами участники только выплачивают проценты по кредиту ипотеки. Квартиру можно приобрести в новостройке или на вторичном рынке недвижимости.