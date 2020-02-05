РИАМО - 5 фев. Станцию метрополитена планируют построить возле парка развлечений «Остров мечты» в Москве, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Около тематического парка «Остров мечты» планируется разместить одну из станций перспективной Бирюлевской линии метро. Она обеспечит максимально удобный доступ посетителей к развлекательному парку», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, маршрут будущей Бирюлевской линии подземки уже утвердили, идет предпроектная работа.

Заммэра добавил, что строительные работы в парке вышли в финальную стадию.

«Остров мечты» – первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, строящийся в Нагатинской пойме Москвы. Объект будет состоять из восьми тематических зон. Открытие запланировано на 29 февраля 2020 года.