РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 фев. Концерт дуэта «Да-Да» пройдет 8 февраля в библиотеке имени Сергея Есенина подмосковных Люберец, вход свободный, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В субботу, 8 февраля, клуб авторской песни «Кап-кап» приглашает люберчан в библиотеку имени Сергея Есенина на концерт «Мы с Вами!» дуэта «Да-Да». Мероприятие подготовлено в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», – говорится в сообщении.

Дуэт «Да-Да» – это московские музыканты, лауреаты конкурсов Феликс Давыдов и Сергей Дадухин. Артисты выступают в разных жанрах: от авторской песни и фолка, до бард-рока и романса. Начало мероприятия в 14:00.

«Ждем всех желающих! Вход свободный», – отмечается в материале.

Библиотека находится по адресу: улица Волковская, дом №5А.