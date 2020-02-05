РИАМО - 5 фев. В январе на столичных водоемах спасли шесть человек и трех животных, спасатели не допустили гибели людей, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Из-за тонкого льда на водоемах этой зимой люди чаще попадают в неприятности, так как во время прогулок по берегам выходят на лед.

«В январе были спасены четыре человека на Борисовских прудах и два человека дежурными сменами поисково-спасательной станции «Крымский мост». Всем пострадавшим спасатели оказали первую помощь. Кроме спасения людей на водоемах столицы, предотвращена гибель утки и двух собак», – сказал начальник МГПСС Сергей Ежов.

Он добавил, что круглосуточно дежурят 70 спасателей в составе водолазного отряда и 24 поисково-спасательных станции.

В январе на Белом озере ночью микроавтобус выехал на лед и провалился в воду. Люди смогли выбраться, обошлось без жертв. Спасатели выставили ограждение, так как сейчас поднять автомобиль со дна озера из-за льда проблематично. Микроавтобус поднимут со дна весной.

В январе провели 14,5 тысяч профилактических мероприятий. Это патрулирование на плавсредствах, пешие обходы и профилактические беседы. Чтобы не допустить несчастных случаев с детьми, были проведены занятия на поисково-спасательных станциях «Академическая» и «Кировская». Всего в уроках безопасности приняло участие около 30 школьников.

В январе лучшей поисково-спасательной станцией стала «Борисовская», а ее сотрудники Рустам Хасьянов, Игорь Белов, Алексей Грязнов и Александр Голубев были признаны лучшими сотрудниками.