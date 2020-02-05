РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 фев. В День донора в Королеве собрали более 18 литров крови, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

В среду в королевской горбольнице прошел очередной День донора.

«Сегодня (5 февраля - ред.) доноры сдали 18,5 литра крови. Всего же с начала текущего года кровь сдали 136 доноров, в общей сложности было заготовлено 61,5 литра крови», - сказал представитель.

Следующий День донора состоится 12 февраля с 8:00 до 11:00. Необходима предварительная запись по телефону: 8(495)511-84-53.