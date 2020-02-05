РИАМО - 5 фев. Московский завод «Карат» заявил, что перенесет производство творожного сыра из России в Белоруссию, если в РФ с 1 июня введут обязательную маркировку молочной продукции, сообщает РБК.

О своих намерениях представитель предприятия заявил на совещании в Минсельхозе 30 января. В протоколе заседания отмечено требование руководителя завода.

«Установить оборудование для нанесения маркировки получится не на всем производстве», – предупредил гендиректор завода «Карат» Евгений Гребнев.

Он уточнил, что «очень много сил и средств уйдет на укомплектование производства под маркировку», так как из 16 линий завода 14 нужно переоборудовать, для двух линий закупить дополнительную технику, поэтому целесообразней будет перенести производство творожных сыров в Республику Беларусь.

Гребнев добавил, что такие введения невозможны на его фабрике, так как там нет места под новую технику, поэтому производство будет остановлено и передано партнеру в Белоруссии.

Он также считает, что заниматься производством будет не выгодно, так как процент контрафакта на рынке всего – 1%, однако введение маркировки принесет много затрат, около 120 тысяч евро на одну линию.

Сотрудник ЦРПТ ответил на это тем, что маркировка предусматривает три способа нанесения – печать кодов в типографии, наклеивание этикеток на готовый товар, печать кодов на производственной линии на заводе. Два первых способа не нуждаются в модернизировании производства, и на них уйдет не так много средств.

Он сказал, что перенос завода в другую страну – бессмысленное решение с точки зрения экономики, так как чтобы продавать товар на территории Евразийского экономического союза, его все равно придется маркировать. Против введения маркировки выступили и другие предприятия, объяснив это тем, что затраты на выпуск продукции вырастут в 2,5 раза, а цена на товар – на 10%.

Пробные испытания по нанесению маркировок с кодами Data Matrix на некоторые типы молочной продукции начались еще в июле 2019 года. Официально внедрить нововведение планируют 1 июня 2020 года.