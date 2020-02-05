РИАМО - 5 фев. В Москве в прошлом году построили более 10 миллионов квадратных метров недвижимости, на сегодняшний день строительная отрасль занимает лидирующую позицию в развитии экономики столицы, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«В 2019 году ввели больше 10 миллионов квадратных метров недвижимости. И львиная часть - это коммерческое строительство. <…> Сегодня строители являются драйверами экономики Москвы, поэтому оказание содействия инвесторам и строителям является важнейшей частью работы градостроительного комплекса», - сказал Собянин в ходе отчетного мероприятия Стройкомплекса Москвы.

Он отметил, что без поддержки строительного комплекса и других комплексов городского хозяйства Москвы невозможно реализовать такой ввод недвижимости.

Также Собянин заявил, что в Москве объемы строительства по программе реновации через 2-3 года должны составлять около 3 миллионов квадратных метров жилья. Кроме того, столичные власти намерены построить около 1 миллиона квадратных метров новых медицинских корпусов, поликлиник и больниц.