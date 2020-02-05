РИАМО – 5 фев. В 2019 году в проекте «Книжный вызов» от книжного сервиса LiveLib приняли участие более 84,1 тысячи человек, в общей сложности они прочитали почти 1,8 миллиона книг, говорится в сообщении пресс-службы LiveLib.

«Книжный вызов» - это самый масштабный проект LiveLib. Он предлагает проверить свои читательские силы и мотивирует читать больше. В среднем каждый «вызов» включал 39 книг.

«Все участники ставят перед собой задачу прочитать за год определенное количество книг, достигая с каждым днем новых литературных вершин. Команда LiveLib поддерживает их на этом пути - ведет список книг, статистику, следит за графиком и показывает прогресс каждому участнику в удобном виджете», — говорится в сообщении.

Непревзойденный лидер по количеству прочтений в прошедшем году не только не сменился, но и упрочил свои позиции. В 2018-м самым востребованным автором был Стивен Кинг — читатели обращались к его произведениям 30 тысяч раз. Агату Кристи (более 16 тысяч прочтений) он обошел почти вдвое. А в 2019 году признанный король ужасов опередил королеву детектива почти в два с половиной раза (36 093 книги против 14 617). Самыми читаемыми книгами стали «Кладбище домашних животных» и «Зеленая миля».

По-прежнему твердо держат позиции в первой десятке любимых авторов Джоан Роулинг, Нил Гейман, Рэй Брэдбери и Ю Несбе. Борис Акунин, единственный отечественный автор в топ-10 прошлого года, спустился с третьего на восьмое место.

Настоящий прорыв совершил шведский писатель Фредрик Бакман. Два года подряд количество прочтений «Второй жизни Уве» стабильно приближалось к 4 тысячам, а в 2019-м читатели открыли для себя «Медвежий угол», «Здесь была Бритт-Мари», «Что мой сын должен знать об устройстве этого мира» и другие книги автора, тем самым обеспечив Бакману место в десятке самых популярных писателей по версии «Книжного вызова».

Также в писательскую десятку вошли Пратчетт и Сапковский — вероятно, на волне интереса, вызванного запуском в 2019 году сериалов «Благие знамения» и «Ведьмак». К жанру зарубежного фэнтези читатели обращались чаще, чем в 2018-м (168 414 и 119 165 книг соответственно). В числе популярных книг, ненамного отстав от «Гарри Поттера», в 2019 году оказалась тетралогия «Сквозь зеркала» молодой французской писательницы Кристель Дабо.

Современная зарубежная литература остается жанром номер один по количеству прочтений. И оба года первая книга в десятке — «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза (3810 прочтений в 2019-м, 4013 — в 2018 году). Среди зарубежной классики лидер тоже прежний: это место занимает «Убить пересмешника» Харпер Ли (2479 и 2869 прочтений соответственно).

Что же до современной прозы, то в 2019 году по-прежнему в топе уже упомянутая «Вторая жизнь Уве» Бакмана, а также «Тринадцатая сказка» Дианы Сеттерфилд, «Книжный вор» Маркуса Зусака, «Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок» Фэнни Флэгг и «Прислуга» Кэтрин Стокетт. Также в лидерах еще две книги Бакмана, а недавняя экранизация всколыхнула интерес к «Щеглу» Донны Тартт. Еще один новичок — и сходу третье место в рейтинге — изданный в 2018 году роман «Элеанор Олифант в полном порядке».

В числе самых читаемых книг из категории современной прозы оказались и русские романы. Два года подряд держатся в первой десятке «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова (1112 прочтений в 2018-м, 1030 — в 2019-м). В 2019 году однозначным лидером в этом жанре стала Гузель Яхина с романом «Зулейха открывает глаза», опередив фаворитов 2018 года, Маргарет Этвуд с «Рассказом Служанки» и Чака Паланика с «Бойцовским клубом». В прошедшем году участники «Книжного вызова» обращались к роману 2571 раз.

На первой строчке подросткового хит-парада в 2019 году обосновался двадцатишестилетний уникум из Мурманска — Александр Полярный и его «Мятная сказка». Победа эта уверенная, от второго места — мрачного фэнтези Наоми Новик «Чаща» — книгу отделяют почти 700 прочтений (2217 против 1539).

И это далеко не все захватывающие, трогательные, страшные и смешные книги, которые LiveLib готов порекомендовать своим читателям. Бездны космоса и джунгли современного мегаполиса, любовь и предательство, безумие и коварство — сюжеты и миры неисчислимы. Принять свой «книжный вызов» и отправиться навстречу новым приключениям можно уже сейчас.

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