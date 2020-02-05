РИАМО (МЫТИЩИ) – 5 фев. Пожилых жителей подмосковных Мытищ на занятии по губернаторской программе «Активное долголетие» научили пользоваться электронной почтой, сообщается в Instagram-аккаунте библиотек городского округа.

По понедельникам и вторникам в рамках программы «Активное долголетие» в библиотеке №1 Мытищ проходят курсы, на которых пенсионеры осваивают основы компьютерной грамотности. Занятия ведет Александр Семенов.

«4 февраля прошло очередное занятие, на котором было рассказано об электронной почте и разных сервисах (например, Yahoo, Google, Yandex, Mail и других), позволяющих создать электронный почтовый ящик. Через электронную почту осуществляется не только связь с родными, друзьями и деловыми партнерами, люди получают письма, посылки, приглашения», – говорится в сообщении.

Электронная почта очень востребована в интернете – посредством нее человек привязывает свои профили на различных интернет-ресурсах, в социальных сетях и на тематических порталах.

«Именно поэтому создание собственных почтовых ящиков являлось задачей №1, с которой все, благодаря подсказкам инструктора, справились», – отмечается в материале.

В библиотеке №1 созданы три группы для занятий «Компьютерная грамотность». Курсы проходят в понедельник в 11:00, во вторник в 10:00 и 11:30 по адресу: город Мытищи микрорайон Перловка, улица 1-я Крестьянская, дом №4. Справки и запись по телефону: 8(495)581-10-88.