РИАМО - 5 фев. Столичные власти намерены построить около 1 миллиона квадратных метров новых медицинских корпусов, поликлиник и больниц, общая площадь капитально отремонтированных медучреждений составит 1,5 миллиона «квадратов», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Еще одна реновация, которую мы проводим, - это реновация в здравоохранении. Мы наметили планы на строительство около миллиона квадратных метров новых медицинских площадей – это поликлиники, больницы, отдельные корпуса», - сказал Собянин в ходе отчетного мероприятия стройкомплекса Москвы в среду.

Мэр добавил, что около 1,5 миллионов квадратных метров медицинских учреждений обновят в рамках программы капитального ремонта.

Собянин также назвал серьезной задачей для стройкомплекса создание новых школ и детсадов.

«В системе образования учатся около 1,5 миллионов человек. Это, конечно, тоже вызов. Необходимо строить новые школы, детские дошкольные учреждения, детские поликлиники, детскую инфраструктуру», - отметил градоначальник.