РИАМО – 5 фев. Всех желающих приглашают отведать ухи на рыболовном фестивале «РыбаLOVE Ледниковый период 5», который состоится 15 февраля в городском округе Зарайск Московской области.

Среди почетных гостей будет и главная BABA YAGA страны – она приедет поддержать боевой дух участников, развлечь гостей и подарить им подарки. Кроме того, бабушка сварит первоклассную уху.

На фестивале ждут как любителей рыбалки, так и спортсменов-профессионалов. Участие в мероприятии бесплатное, а вот позитивные эмоции от фестиваля станут поистине бесценными!

В программе праздника - соревнования по рыбной ловле, игры и занятия для детей, мастер-классы, конкурсы и угощения.

Для участников подготовлены подарки от самой BABA YAGA, для детей будут организованы развлечения, а для всех желающих – мастер-классы и веселые конкурсы. Главным призом фестиваля станет путевка в Италию на двоих.

Кто такая BABA YAGA?

Баба-яга наших дней очень добрая и дружелюбная. При том, что она сумела сохранить свою самобытность, ничто человеческое ей не чуждо. Бабушка катается на гироступе, ведет блог, исполняет песни, снимается в кино и путешествует по всему миру. Ее цель – возрождение народных традиций и воспитание у юного поколения уважения к своей культуре. Никакого официоза, только веселье и удовольствие! Мемы, вайны, селфи, рэп, Instagram – BABA YAGA разбирается во всем и для молодежи она абсолютно «своя».

Возраст ничему не помеха, а кто в этом усомнится, BABA YAGA может в доказательство и тройное сальто исполнить. Теперь ее с полным правом можно назвать новым русским супергероем - RUSSIAN SUPERHERO! У нее есть и свои скульптуры – не только в России, но и в Дубае, Майами и Лондоне.

Узнать больше о современной BABA YAGA можно на ее личном сайте:www.baba-yaga.com.