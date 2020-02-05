РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 фев. Педагоги из двух детских садов Подольска представили свои мастер-классы на фестивале педагогического мастерства в городском округе Чехов, сообщается на сайте администрации округа.

В городском округе Чехов 4 февраля прошел зональный фестиваль педагогического мастерства «Эффективные педагогические практики развития новых компетентностей педагогов дошкольных образовательных организаций». Мероприятие проводилось в детском саду №26.

«Честь Подольска отстаивали педагоги детского сада общеразвивающего вида №7 «Елочка» и детского сада №57 «Ладушки». В ходе фестиваля присутствующим представили разнообразные мастер-классы: «Скрапбукинг», «Цветы из ткани йо-йо», «Эти разные мячи», «Ритмодекламация в театральной деятельности», – говорится в сообщении.

Целью мероприятия являются поиск и развитие инновационных педагогических идей, распространение актуального педагогического опыта, способствующего совершенствованию качества и результатов образовательной деятельности.