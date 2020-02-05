РИАМО - 5 фев. Общественники начали оказывать помощь семье Сатторовых из подмосковного Орехово-Зуевского округа, в которой появился на свет одиннадцатый ребенок, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Старший сын Сатторовых уже учится в седьмом классе, а десятому только год и три месяца.

«Содержать такую большую семью финансово сложно. Члены Общественной палаты Орехово-Зуевского округа уже начали помогать этой семье», - говорится в сообщении.

Одиннадцатым ребенком в семье стала дочка Сабрина. В ближайшее время ее переведут в отделение патологии новорожденных. Мама Светлана чувствует себя хорошо.

Ранее пресс-служба областного Минздрава сообщала, что роды у 33-летней жительницы Малой Дубны прошли без осложнений. Новорожденная девочка весит 3070 граммов, ее рост 51 сантиметр. В семье уже растут пять мальчиков и пять девочек.

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