РИАМО - 5 фев. Общественники начали оказывать помощь семье Сатторовых из подмосковного Орехово-Зуевского округа, в которой появился на свет одиннадцатый ребенок, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
Старший сын Сатторовых уже учится в седьмом классе, а десятому только год и три месяца.
Одиннадцатым ребенком в семье стала дочка Сабрина. В ближайшее время ее переведут в отделение патологии новорожденных. Мама Светлана чувствует себя хорошо.
Ранее пресс-служба областного Минздрава сообщала, что роды у 33-летней жительницы Малой Дубны прошли без осложнений. Новорожденная девочка весит 3070 граммов, ее рост 51 сантиметр. В семье уже растут пять мальчиков и пять девочек.
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