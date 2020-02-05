РИАМО - 5 фев. Объемы строительства по программе реновации через 2-3 года должны составлять около 3 миллионов квадратных метров жилья, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«Прошедший год стал основополагающим в этой программе (реновации – ред.). Мы подобрали и утвердили стартовые площадки, которые, без сомнения, дают мощный старт этой программе и обеспечивает дальнейшее продвижение. <…> Через 2-3 годы мы должны выйти на совсем другие объемы строительства. Мы должны строить по программе реновации около 3 миллионов квадратных метров», - сказал Собянин в ходе отчетного мероприятия Стройкомплекса Москвы.

Он отметил, что на данный момент уже утверждена половина проектов планировки по программе реновации, а в ближайшие месяцы вместе с жителями будет рассмотрена вторая половина проектов.

Правительство города планирует переселить четверть участников программы реновации в новые дома к 2024 году. Собянин в конце прошлого года заявлял, что более 22 тысяч москвичей уже переехали или получат в ближайшее время квартиру по программе реновации.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее рассказал, что программу планируют вывести на пик через два года.

Собянин в августе 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда, в которую было включено более 5 тысяч жилых дома в 12 административных округах и 122 районах города Москвы.