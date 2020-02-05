РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 фев. Полицейские подмосковного Красногорска задержали 28-летнюю женщину за кражу товаров из магазина на сумму более 20 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу Красногорск.
В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск поступило заявление от представителя сетевого магазина, расположенного на улице Международной, о том, что неизвестный из торгового зала похитил товар на сумму более 20 тысяч рублей.
По данному факту отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».
Задержанная находится под подпиской о невыезде. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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