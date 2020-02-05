РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 фев. Полицейские подмосковного Красногорска задержали 28-летнюю женщину за кражу товаров из магазина на сумму более 20 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу Красногорск.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск поступило заявление от представителя сетевого магазина, расположенного на улице Международной, о том, что неизвестный из торгового зала похитил товар на сумму более 20 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции микрорайона Павшино по подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана 28-летняя женщина», – говорится в сообщении.

По данному факту отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Задержанная находится под подпиской о невыезде. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.