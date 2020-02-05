РИАМО - 5 фев. Причиной отказа олимпийской чемпионки в одиночном фигурном катании Алины Загитовой от автограф-сессии на «Ледовом шоу» стали ограничения, связанные с работой тренерского штаба или ее агента, передает Газета.ru.

Спортсменка выступила на шоу с двумя номерами, однако не появилась на заранее объявленной автограф-сессии с поклонниками.

«Я хочу сказать огромное спасибо Алине за ее участие в «Ледовом шоу». Основываясь на нашем личном контакте - она замечательный человек и профессионал своего дела. Однако, необходимо учесть, что у действующего спортсмена есть определенные ограничения», - отметил организатор фестиваля «Доброград» Владимир Седов.

Он добавил, что команда мероприятия с большим пониманием отнеслась к произошедшему с Загитовой.

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