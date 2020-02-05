РИАМО - 5 фев. Среда в столице станет самым холодным днем с начала зимы, в ближайшие дни в Подмосковье и Москве ожидаются метели и морозы, а на новой неделе могут вернуться оттепели, сообщается на сайте «Метеовести».

До этого самым холодным днем зимы было 28 января, когда максимальная температура составила минус 2,8 градуса. В среду в полдень на станции ВДНХ была зафиксирована температура в минус 4,3 градуса – этот день станет самым холодным с начала сезона.

«Эстафету подхватит и предстоящая ночь. С заходом солнца показания термометров станут быстро снижаться, и к утру четверга морозы окрепнут до минус 7-9 градусов, на территории области — до минус 7-12 градусов. Благодаря влиянию антициклона существенных осадков ждать не стоит», — говорится в сообщении.

Днем 6 февраля в Москве усилится ветер и ожидается метель. Может выпасть около 3-5 миллиметров осадков. В столице будет минус 4-2 градуса, в Подмосковье — минус 7-2. Снежный покров увеличится на 3-5 сантиметров.

Седьмого февраля снегопады ослабнут, усилятся морозы. К утру температура опустится до минус 10 градусов, днем будет только на 1-2 градуса теплее. Температура впервые этой зимой будет соответствовать норме, но из-за сильного ветра будет казаться, что на улице холоднее, чем на самом деле.

Восьмого февраля снег прекратится, и стихнет ветер. Ночью будет минус 15-13 градусов в Москве, минус 18 – в области. В столице днем — минус 9-7, в области – минус 10-5 градусов. 9 февраля в Москве ночью температура составит минус 12-10 градусов, в области – минус 15-10. Днем будет минус 4-2 градуса, местами пройдет небольшой снег.

На новой неделе в регион вернутся оттепели.