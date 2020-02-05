РИАМО - 5 фев. Исследование Superjob показало, что часть российских компаний готова перевести своих сотрудников на удаленную работу, если в стране начнет распространяться коронавирус 2019-nCoV, передает Nation News.

При этом всего лишь 6% компаний в РФ предпринимают меры по борьбе с коронавирусом.

«Аналитики выяснили, что в основном работодатели прибегают к разъяснительным беседам и закупке индивидуальных повязок», – говорится в сообщении.

Также исследование показало, что сторонников и противников вакцинации от коронавируса практически одинаковое количество. Так, 21% респондентов заявили, что однозначно сделают прививки. Еще 29% отметили, что скорее всего решатся на это. В то же время 32% опрошенных выступили скорее против вакцинации, 18% – однозначно против.

Участие в исследовании приняли 1,6 тысячи человек и представители 500 компаний страны.

В конце 2019 года в Китае произошла вспышка коронавируса 2019-nCoV. Эпидемия началась в городе Ухань и быстро распространилась по всей стране. Согласно обновленным данным, число заразившихся по всему миру уже превысило 24 тысячи человек. Умерли 494 зараженных, выздоровели 955 человек.

В России зафиксировано два случая заражения вирусом – в Забайкалье и Тюменской области.