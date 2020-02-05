РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 фев. В подмосковном Красногорске 320 пенсионеров уже записались на занятия в новый центр активного долголетия, еще 180 находятся в листе ожидания, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Центр активного долголетия в доме №4 на улице Заводской торжественно открыли в среду. В церемонии открытия приняли участие глава Красногорска Эльмира Хаймурзина, директор центра Богдан Андриянов, пожилые горожане.

«Я надеюсь, что этот дом заполнится вашими задорными звонкими голосами, и вы здесь будете получать много добрых положительных эмоций! На занятия уже записались 320 человек. В листе ожидания в настоящий момент находятся 180 человек», - сказала Хаймурзина.

Она добавила, что в центре постараются сформировать расписание так, чтобы все желающие могли попасть на занятия.

Под центр выделили помещение общей площадью 908 квадратных метров. Здесь есть спортивный и танцевальный залы, кабинеты для различных занятий. Кроме того, участникам программы «Активное долголетие» доступен бассейн площадью 5 на 10 метров с тремя дорожками. Есть кафе, где пожилые горожане могут устраивать чаепития.

На ремонт и оснащение центра из бюджета горокруга выделили более 6,7 миллиона рублей. Также в 2020 году на деятельность центра выделена субсидия в размере более 13,4 миллиона рублей. Эти средства пойдут на арендную плату, расходы на коммунальные услуги, зарплату сотрудников, расходные материалы для проведения кружковых занятий.