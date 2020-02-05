РИАМО - 5 фев. В текущем месяце в столице ожидаются снег и метели, за первые десять дней месяца может выпасть около половины нормы осадков за февраль, сообщается на сайте «Метеоновости».

В среднем в феврале в Москве выпадает 33-38 миллиметров осадков.

«В четверг, 6 февраля при прохождении атмосферных фронтов станет сыпать снег, выпадет 2-4 миллиметра осадков, днем местами поднимется метель. В пятницу небольшой снег сохранится, лишь в выходные будет без существенных осадков. Следующую порцию снега следует ожидать в понедельник, 10 февраля», — говорится в сообщении.

За первую декаду в Москве выпадет около половины месячной нормы осадков.

Больше всего осадков в первые 10 дней февраля выпадало в Москве в 2018 году — тогда выпало 50 миллиметров.