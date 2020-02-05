РИАМО - 5 фев. В текущем году особое внимание будет уделено строительству сквозных магистралей на окраине Москвы, в частности, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы по-прежнему будем активно строить автомобильные дороги. Здесь важно подчеркнуть, что у нас сосредоточены усилия на строительстве сквозных магистралей, которые идут, минуя центр города. Это Северо-Восточная хорда, Юго-Восточная хорда, Южная рокада. Это гигантские проекты, которые сегодня находятся либо в активной стройке, либо в проектирование», – сказал Собянин в ходе отчетного мероприятия Стройкомплекса Москвы.

Он подчеркнул, что данные магистрали способны дать серьезный эффект по разгрузке центра города от автомобилей.

По словам мэра, важно, чтобы правительство столицы и министерство транспорта РФ оказывало содействие в запуске ЦКАД – это ключевой проект для Москвы и Подмосковья.

«Вообще Московский транспортный узел уже не московский, его в документах переименовали в Центральный транспортный узел. Он влияет на большинство пассажирских и грузовых перемещений не только в московской агломерации, но и в стране в целом», – заключил Собянин.

В столице до 2022 года планируют построить 352 километра дорог, в том числе 58 пешеходных переходов и 105 искусственных сооружений.

Общая длина хордового кольца, в который войдут четыре хорды, составит 355 километров. В составе этого кольца также будут 185 искусственных сооружений, съезды и дублеры. Хорды обеспечат удобные транспортные связи для 7 миллионов жителей 73 районов города.