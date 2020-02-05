РИАМО - 5 фев. В Подмосковье и Москве до утра 7 февраля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение о погодной опасности из-за гололедицы действует до 06:00 7 февраля. Также объявлен «желтый» уровень из-за порывистого ветра с 09:00 до 21:00 6 февраля.

«Желтый» уровень также объявили на территории Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской, Брянской и Воронежской областей.

В Московском регионе 6 февраля будет облачно, ожидаются метель, гололедица. Температура ночью составит минус 12-10 градусов, днем — минус 4-2. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. 7 февраля будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, образуется гололедица. Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. Ночью будет минус 12-10 градусов, днем — минус 9-7.