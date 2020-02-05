РИАМО (МЫТИЩИ) – 5 фев. Студенты Мытищ 8 февраля представят зрителям новый спектакль по пьесе Антона Чехова «Дядя Ваня», постановка студенческого театра пройдет в университете округа, сообщается в Instagram-аккаунте МГОУ.

8 февраля в Перловском корпусе Московского государственного областного университета (МГОУ) состоится предпремьера нового спектакля студенческого театра по пьесе Антона Чехова «Дядя Ваня», подготовленного к 160-летию со дня рождения писателя.

«Студенческий театр МГОУ, лауреат Всероссийского конкурса «Золотой сокол» последовательно возвращается к чеховской драматургии, как когда-то начинал с пьесы «Иванов», пьес-шуток «Медведь», «Предложение», сборника инсценированных чеховских произведений «К барьеру». Актеры черпают в драматургии писателя душевное равновесие, музыкальность и «чудесные виды» гармонии между человеческой силой и слабостью. В «Дяде Ване» — любовь к подлинной сценической правде. Герои пьесы просты и открыты для любви друг к другу, они могут дать волю чувствам, однако того, чего ждет зритель и что вполне могло бы случиться, не происходит. Почему? Ответ – в спектакле», – говорится в сообщении.

Режиссер-постановщик спектакля Александр Хохлов, сценография Михаэла Берча. Роли исполняют Александр Хохлов, Елизавета Курашина, Иван Булатов, Марина Карикова, Инна Донскова, Андрей Андриенко, Эвелина Галиакбарова, Александр Чирков, Анисия Букина. В заглавной роли – Павел Целыковский.

Спектакль пройдет 8 февраля в 13:00 в актовом зале Перловского корпуса МГОУ по адресу: улица Веры Волошиной, дом №24. Вход свободный. Продолжительность постановки составляет 2 часа 20 минут. Если желающим не удастся попасть на предпрьемеру 8 февраля, то 11 февраля в Центральном Доме работников искусств и 17 февраля в КЦ «Меридиан» состоятся премьеры спектакля.