РИАМО (МЫТИЩИ) – 5 фев. Тематические мастер-классы для людей старшего поколения пройдут в библиотеке №3 Мытищ 6 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки №3 городского округа Мытищи.

Шестого февраля в 13:00 в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» состоится очередное занятие клуба «Бриз» в библиотеке №3 Мытищ. Клуб «Бриз» – это творческое объединение жителей старшего возраста, в рамках которого проводятся тематические мастер-классы. Название расшифровывается как «Бодрость, Радость и Здоровье».

«Наш девиз – это бодрость, радость и здоровье! Это мастер-классы на самые разные темы, это возможность для старшего поколения развиваться, совершенствоваться и открывать для себя новые увлечения! Приглашаем всех, кто неравнодушен к творчеству в библиотеку №3!» – говорится в сообщении.

Мастер-классы пройдут по адресу: Мытищи, улица Силикатная, дом №37, библиотека №3. Телефон для справок: 8(495)583-73-41.