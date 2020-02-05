РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 фев. Управляющие компании микрорайона Кузнечики Подольска совместно с территориальным управлением администрации округа выработали механизм работы с обращениями жителей по спорным территориям в мобильном приложении, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

Начальник территориального управления администрации Подольска в микрорайоне Кузнечики Евгений Патрушев 4 февраля провел совещание с представителями управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома. Темой встречи стала работа с мобильным приложением «Проверки Подмосковья».

«Не все управляющие компании микрорайона активно включились в работу с приложением. Отдельные обращения граждан отрабатывались не в полном объеме, либо с задержками. В ходе совещания присутствующие выработали механизм работы с обращениями граждан по спорным территориям и алгоритм контроля со стороны территориального управления», – говорится в сообщении.

Новая платформа мобильного приложения «Проверки Подмосковья» позволяет в онлайн-режиме реагировать на жалобы населения, поступающие на портал «Добродел» и другие ресурсы, которые находятся в компетенции региональных Госадмтехнадзора и Госжилинспекции. Каждое обращение модераторы областных ведомств адресуют в муниципальное образование диспетчеру, который направляет его непосредственно исполнителю – в управляющую компанию или подрядную организацию.

«Сотрудник территориального управления ежедневно в установленное время проверяет приложение, контролирует все ли задачи (обращения граждан) взяты в работу и рекомендует ответственному сотруднику той или иной управляющей компании отработать не решенные задачи», – заключается в материале.