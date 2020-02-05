РИАМО - 5 фев. В столице в течение двух лет полностью запустят Большую кольцевую линию Московского метрополитена, на сегодняшний день на всех участках Большого кольца либо заканчиваются работы, либо идет проходка тоннелей, сообщил в среду мэр города Сергей Собянин.

«Одна из главнейших программ Строительного комплекса – это строительство транспортной инфраструктуры. Мы многие годы подходили к тому, чтобы создать новое большое подземное кольцо метрополитена. <…> Задача стоит в течение двух лет ввести все кольцо, замкнуть кольцо так, чтобы по нему проходили уже пассажирские поезда», - сказал Собянин в ходе отчетного мероприятия Стройкомплекса Москвы.

Он уточнил, что на сегодняшний день на всех участках Большого кольца либо заканчиваются работы, либо идет проходка тоннелей.

Длина Большой кольцевой линии метро составит 70 километров. На ней будут 31 станция и два электродепо. Эта ветка может стать самой длинной кольцевой линией метро в мире.

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