РИАМО - 5 фев. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев считает, что мобильное приложение может в определенных случаях заменить паспорт, вопрос о его введении прорабатывается, сообщает Федеральное агентство новостей.

По его словам, многие страны перешли уже на смарт-карты, а наиболее передовые уже используют мобильное приложение для идентификации личности.

«Наверное, во многих случаях его (паспорт - ред.) можно заменить простым идентификационным приложением. Этот вопрос сложный, комплексный, мы его прорабатываем», – сказал Шадаев в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

По его словам, сейчас в стране многие уже платят телефоном, поэтому при проходе в здание или бизнес-центр «можно использовать приложение как замену паспорта в таких случаях».

Министр также предлагает установить юридическую значимость цифровой идентификации.