РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 фев. Историк проведет встречу «Битва под Москвой» в среду в библиотеке имени Сергея Есенина в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Общественный центр духовного единения «Родник» приглашает всех желающих в среду, 5 февраля, в библиотеку имени Сергея Есенина на лекцию-беседу с историком и писателем Александром Череминым. Во время встречи он поговорит с люберчанами о главных событиях битвы под Москвой и ответит на интересующие вопросы», - говорится в сообщении.

Мероприятие подготовлено в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». Встреча пройдет в 17:00. Вход свободный.

Библиотека находится по адресу: улица Волковская, дом №5А. Задать вопросы можно по телефону: 8(495)554-51-58.