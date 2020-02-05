РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 фев. Жительница дома №19 на улице Электрификации Люберец попросила депутата Мособлдумы Дмитрия Дениско благоустроить двор к 75-летию Победы, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Накануне в люберецком местном отделении «Единой России» Дениско провел очередной прием жителей. На прием пришли 12 человек с различными вопросами и просьбами. Обращения касались получения материальной помощи, начислений на оплату детского сада, благоустройства двора, оформления документов для захоронения.

«Одна из жительниц дома №19 на улице Электрификации пришла к депутату от имени всего многоквартирного дома с просьбой благоустроить двор к 75-летию Победы, высадив цветы и кустарники в память об участниках Великой Отечественной войны. Дениско подготовит запросы в администрацию городского округа, Люберецкое управление социальной защиты населения министерства социального развития Московской области», – говорится в сообщении.

В ходе личного приема населения малоимущим жителям депутат выдал несколько продуктовых наборов.

«В местном отделении партии было очень многолюдно. Каждый пришел за помощью. Все обращения запротоколированы руководителем общественной приемной и взяты на мой личный контроль», – заключил Дениско.