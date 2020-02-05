РИАМО - 5 янв. Прокуратура Западного административного округа Москвы принесла извинения журналисту издания Meduza Ивану Голунову за необоснованное уголовное преследование, сообщает ТАСС.

«Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности», – говорится в сообщении.

Ранее Генеральная прокуратура отказалась принести официальные извинения Голунову, мотивировав это тем, что «извинения реабилитированному за причиненный ему вред приносятся прокурором, непосредственно надзирающим за уголовным делом».

В июне 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Москвы подложили наркотики в рюкзак Голунова, а также в его квартиру. Таким образом они сфальсифицировали результаты оперативно-разыскных мероприятий, которые в последующем явились доказательствами виновности журналиста в незаконном сбыте наркотических веществ.

Ситуация с задержанием Голунова вызвала огромный общественный резонанс. Дело прекратили из-за недоказанности участия журналиста в преступлении, после чего освободили его из-под стражи. Пятерых полицейских задержали и возбудили в отношении них уголовное дело. В данный момент они находятся под стражей.