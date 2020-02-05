РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 фев. Люберецкие спортсмены стали чемпионами первенства Центрального федерального округа по баскетболу среди команд юношей, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

Финальная игра прошла в Одинцовском городском округе 4 февраля.

«Наши ребята из команды «Спартак» Люберец обыграли команду из городского округа Богородский со счетом 83:50 на первенстве Центрального федерального округа по баскетболу среди команд юношей 2008 года рождения», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что по итогу встречи лучшим игроком люберецкой команды стал Степан Шехов.

«Поздравляю юных баскетболистов и их тренера Станислава Кошелева с заслуженной победой. Округ гордится вами!» - заключил Ружицкий.