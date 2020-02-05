РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 фев. Выставка живописи и декоративных кукол открывается в Мытищинской картинной галерее 6 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте галереи.

«Приглашаем всех на открытие совместной выставки художника Натальи Корневой и музея игрушки Александра Грекова «Волшебный мир образов и фантазий», – говорится в сообщении.

Открытие выставки состоится 6 февраля в 16:00. В течение получаса до и после открытия выставку можно посетить бесплатно, потом посещение по тарифу галереи: стоимость входного билета составляет 80 рублей, для льготной категории граждан предусмотрены скидки.

Выставка «Волшебный мир образов и фантазий» продлится до 15 марта.

Галерея открыта для посещения со среды по воскресенье, понедельник и вторник – выходные дни. Расположена по адресу: город Мытищи, Новомытищинский проспект, дом №36/7. Телефон: 8(498)720-54-40.