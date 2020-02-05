РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 фев. Свыше 60 жалоб на нарушения в конкурентных процедурах в Подольске подали в Федеральную антимонопольную службу в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Подольск водит в число муниципальных образований с наиболее низкой долей обоснованных, частично обоснованных жалоб в ФАС по закупкам конкурентным способом 2019 года.

«Этот показатель рассчитывается от общего количества опубликованных торгов, которое в прошлом году составило свыше 2,1 тысячи единиц. Всего было подано 63 жалобы – обжаловалась фактически каждая 35-я конкурентная процедура определения поставщика, обоснованными, частично обоснованными были признаны 26 жалоб. Это менее 1% в доле общих торгов», – говорится в сообщении.

В силу требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц три муниципальных унитарных предприятия Подольска: «Водоканал», «Подольская теплосеть», «Служба единого заказчика» в 2019 году должны были осуществить не менее 18% закупок от их суммы с преференцией для субъектов среднего и малого предпринимательства. Ими было заключено 64 договора на общую сумму более 266 миллионов рублей.

В текущем году доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, которая проводится отдельными видами юридических лиц, должна быть не менее 20%. К этой категории контрагентов с нынешнего года приравниваются и самозанятые граждане.