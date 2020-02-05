РИАМО - 5 фев. В столице на масштабном фестивале «Букинист» представили издания за последние 170 лет, гости смогут приобрести даже номер журнала министерства народного просвещения за январь 1848 года, говорится в сообщении пресс-службы «Московских сезонов».

Масштабный интеллектуальный фестиваль «Букинист» идет на Новом Арбате в Москве. В торговых шале в рамках фестиваля работают более 50 знатоков книжного дела.

«Среди необычных изданий, которые можно приобрести на «Букинисте», - номер журнала министерства народного просвещения за январь 1848 года, самоучитель по бальным танцам 1902 года выпуска, «Историческая выставка архитектуры» 1911 года, «Грамматика шорского языка» 1941 года, русско-ненецкий словарь 1948 года и много других старинных, редких и ценных книг», - говорится в сообщении.

Фестиваль принимает посетителей с 11:00 до 21:00 по будним дням и с 11:00 до 22:00 по выходным и в праздники. В рамках фестиваля «Букинист» представлено более 45 тысяч книг и журналов, в том числе и настоящие раритеты.

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Одно из старинных изданий - журнал министерства народного просвещения - издание типографии Императорской академии наук. Он выходил в России с 1837 по 1917 год. В нем находились министерские распоряжения и отчеты, а в неофициальной части публиковались материалы философской направленности. Его можно приобрести за 2 тысячи рублей.

Есть и достаточно дорогие экземпляры, например, документ начала советской эпохи - «Экспертиза проекта Днепровской гидроэлектрической станции», изданный в 1926 году. Его тираж составлял 500 экземпляров, и в продажу не поступал. Он рассылался для ознакомления высокопоставленным чиновникам и специалистам. Этот документ находился в личной библиотеке наркома внешней и внутренней торговли СССР А.Д. Цюрупы. Его цена - 30 тысяч рублей.

В два раза дешевле можно купить книгу «Историческая выставка архитектуры», изданную в Санкт-Петербурге в 1911 году, в которой рассказывается о важнейших направлениях в архитектуре, начиная от Петра I и вплоть до эпохи романтизма. Все иллюстрации в этом издании имеют подписи на русском и французском языках. Книга более чем со столетней историей продается за 15 тысяч рублей.

На фестивале «Букинист» ждут всех книголюбов. Он будет идти почти весь год, до 6 декабря. На Новом Арбате гостей будут ждать встречи с писателями, творческие мастер-классы и широчайший выбор художественной, детской и научно-познавательной литературы.

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