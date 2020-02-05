РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 фев. Инспекторы ГИБДД в подмосковном Красногорске проверили, как водители соблюдают правила перевозки юных пассажиров, говорится в сообщении отдела ГИБДД УМВД России по горокругу.

«В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, связанного с нарушением правил перевозки детей, на территории горокруга Красногорск прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозка пассажиров», в рамках которого проведена массовая проверка водителей по выявлению и пресечению нарушений правил перевозки детей без детских удерживающих устройств», – говорится в сообщении.

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции беседовали с участниками дорожного движения, разъясняя эффективность автокресел и ремней безопасности в случае ДТП, а также напоминали о необходимости снижать скорость при проезде мест массового нахождения людей.

Кроме того, водителям сообщили о проведении на территории региона с 3 февраля по 12 апреля социального раунда по безопасности дорожного движения «Маленький пассажир – большая ответственность!».

«Использование автокресла является обязательным, поскольку это предписано правилами дорожного движения, но прежде всего – это проявление любви к собственному ребенку. По итогам рейда можно сделать вывод, что практически все родители беспокоятся о своих детях и соблюдают правила дорожного движения», – заключается в материале.