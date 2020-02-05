РИАМО - 5 фев. Станцию «Смоленская» Арбатско-Покровской линии столичного метро закроют с 22 февраля 2020 года до июня 2021 года для замены эскалаторов, говорится в сообщении пресс-службы московской подземки.

«Во время ремонта на «Смоленской» Арбатско-Покровской линии заменят три эскалатора, установленных при открытии станции в 1953 году. Помимо установки современных безопасных эскалаторных машин, здесь будет произведен капитальный ремонт вестибюля. Поскольку на станции только один выход, проведение таких работ без ее закрытия невозможно», - отмечается в материале.

Новые подъемники на станции будут безопаснее, эргономичнее, надежнее и удобнее в эксплуатации и техобслуживании. Также будет обеспечен более быстрый поиск и устранение неисправностей в работе техники.

Строители демонтируют старые эскалаторы и их фундамент, проведут работы в наклонном тоннеле с последующей установкой новых подъемников.

На время работ поезда будут проезжать станцию «Смоленская» Арбатско-Покровской линии без остановки, пассажиры смогут воспользоваться станицей «Смоленская» Филевской линии. Билетные кассы на этой станции подготовят к увеличению пассажиропотока, для этого откроют специальные мобильные кассы.

Помогать сориентироваться пассажирам будут инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров столичного метро.

Станция «Смоленская» открылась в составе Арбатско-Покровской линии метро в апреле 1953 года. Станция находится в районе Арбат Центрального округа столицы.