РИАМО (МЫТИЩИ) – 5 фев. Творческий фестиваль юных музыкантов и художников «Наши надежды» стартовал в подмосковных Мытищах, сообщается на сайте администрации городского округа.

Четвертого февраля в городском округе Мытищи стартовал ежегодный творческий фестиваль юных музыкантов и художников «Наши надежды». Мероприятие традиционное, проводится на протяжении вот уже более 15 лет. С февраля по май на концертных площадках мытищинских школ художественного образования и на сцене большого зала Дворца культуры «Яуза» выступят солисты и ансамбли струнных, народных, духовых и ударных инструментов, хоровые коллективы и учащиеся-вокалисты.

«Мероприятие проходит без соревновательной основы. Это будет праздник музыки. Каждый выступающий получит диплом за участие. Наша первоочередная задача – дать детям возможность поделиться успехами и творчеством со своими сверстниками и приобщиться тем самым к концертной практике», – сказала директор мытищинской Детской музыкальной школы Ирина Вайс.

Фестиваль открыли выступления в номинации «Специальное фортепиано». Прослушивания проходили в музыкальной школе. Свои успехи в освоении инструмента продемонстрировали 46 юных пианистов из всех школ искусств округа. В их исполнении прозвучали фортепианные произведения композиторов-классиков, а также современных авторов. Слушатели – учащиеся, родители, преподаватели – тепло встречали каждое выступление.

Подобные мероприятия играют важную роль не только в развитии самих юных музыкантов, способствуя формированию их сценической и исполнительской культуры, но также служат стимулом к профессиональному росту преподавателей, обогащая их педагогический и репертуарный кругозор, заключила Вайс.