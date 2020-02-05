РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 5 фев. Проблемный долгострой – два корпуса в жилом комплексе в микрорайоне Белая Дача Котельников – получил разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Во исполнении поручений губернатора Московской области Андрея Воробьева о завершении строительства проблемных объектов в микрорайоне Белая Дача было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию на многоэтажные жилые дома – корпуса №№6А и 7А с двухуровневой подземной автостоянкой», – говорится в сообщении.

Данные объекты должны были ввести в эксплуатацию еще в 2015 году. В материале поясняется, что благодаря непосредственному участию главы городского округа Котельники Андрея Булгакова решены проблемы более тысячи обманутых дольщиков.

«Поэтапная выдача ключей начнется в I квартале 2020 года», – заключается в материале.