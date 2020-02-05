РИАМО - 5 фев. В доме 12 по улице Плещеева в столице произошел пожар, в ходе которого пострадал один человек, спасателям удалось потушить возгорание, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Пожар произошел в одной из квартир на восьмом этаже 16-этажного дома. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с выше расположенных этажей были выведены 20 человек, из них двое детей. Из горевшей квартиры спасены три человека, из смежной квартиры спасены еще три человека. К сожалению, один человек пострадал», — говорится в сообщении.

Спасателям удалось ликвидировать возгорание.