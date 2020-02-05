РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 фев. Два новых детских сада открыли в подмосковном Королеве, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В среду глава Королева Александр Ходырев торжественно открыл два новых детских сада на улицах Циолковского, дом №12 и Карла Маркса, дом №12. Оба садика построены на месте старых, которые не соответствовали современным требованиям.

«С первого дня мы контролировали ход строительства детских садов, на строительных площадках была хорошая дисциплина, что позволило сдать объекты в срок и построить новые, красивые, светлые и современные здания. Я всех благодарю и поздравляю с открытием», – сказал Ходырев.

На открытии присутствовали депутаты, члены общественной палаты, представители администрации и подрядной организации, дети и их родители.

Каждый детский сад рассчитан на 190 мест. Детские сады представляют собой трехэтажные здания общей площадью более 3,5 тысячи квадратных метров. В новых строениях размещены группы со спальнями и игровыми комнатами, спортивный и актовый залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, административные и вспомогательные помещения.

Кроме того, выполнены работы по благоустройству прилегающей территории, предполагающие обустройство спортивных и игровых площадок, установку теневых навесов, а также комплексное озеленение территории учреждения.