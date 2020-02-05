РИАМО – 5 фев. Специалисты Роспотребнадзора дали советы по защите от коронавируса, они порекомендовали чаще мыть руки и проветривать помещения, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это поддерживать чистоту рук и поверхностей. Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство. Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час)», — говорится в сообщении.

Следует иметь при себе дезинфицирующее средство для рук и стараться как можно реже прикасаться к поверхностям в общественных местах, а также не есть из общей посуды.

Эксперты советуют избегать поцелуев в щеку и рукопожатий, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. На работе регулярно очищайте поверхности столов и компьютеров, дома проветривайте помещения, убедитесь, что свои полотенца есть у каждого члена семьи. Расскажите детям о профилактике коронавируса и о правилах и важности гигиены.