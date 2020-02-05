РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 5 фев. XXI окружной фестиваль-конкурс молодежных программ «Минздрав предупреждает...» пройдет 28 февраля в молодежном центре «Победа» в Домодедове, сообщается на официальной странице МКЦ «Победа» в соцсети «ВКонтакте».

«(Фестиваль-конкурс – ред.) «Минздрав предупреждает...» (пройдет – ред.) 28 февраля в 16:00 в МКЦ «Победа». Заявки принимаются до 14 февраля», – говорится в сообщении.

Конкурс пройдет в виде турнира, включающего в себя этапы: «Молодежная агитбригада», «Мое мнение» и «Старый новый фильм».

Вместе с заявкой на участие команды подают письменные конкурсные работы в рамках этапа «Мое мнение». В работе необходимо выразить отношение команды или ее представителя к проблеме вредных привычек. На этапе «Молодежная агитбригада» участники должны будут показать творческий номер, направленный на формирование ответственного отношения к своему здоровью. На этапе «Старый новый фильм» командам нужно будет переозвучить в соответствии с тематикой конкурса известное произведение. Допускается только живое звучание.

Принять участие в конкурсе могут молодежные коллективы. Возраст участников – от 14 до 30 лет. Подать заявку можно до 14 февраля 2020 года на электронную почту: pobedacon@yandex.ru.

Положение о конкурсе, а также форма заявки доступна на официальном сайте комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово.

Адрес МКЦ «Победа»: город Домодедово, площадь 30-летия Победы, дом №2.