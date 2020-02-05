РИАМО - 5 фев. Хирурги Московского областного онкодиспансера провели уникальную восьмичасовую операцию по удалению злокачественной опухоли размером более 30 сантиметров из брюшной полости пациентки, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Пациентка попала к подмосковным врачам из другого региона. У нее диагностировали запущенное онкологическое заболевание с метастазами в печени и большом сальнике. Хирурги онкодиспансера решились на сложнейшую операцию - расширенную правостороннюю гемигепатэктомию.

«Этот случай можно назвать уникальным. Во-первых, из-за размера опухоли – больше 30 сантиметров. Во-вторых, из-за положения злокачественного образования, которое находилось в правой половине печени и долгое время сдавливало нижнюю полую вену, один из основных сосудов, который питает сердце», – пояснил главврач Московского областного онкодиспансера Владимир Асташов.

Опухоль заняла практически всю правую половину брюшной полости, сместила почку, в двух местах проросла в диафрагму. При проведении операции от хирургов требовалась максимальная точность - малейшее движение приводило к тому, что опухоль придавливала вену, соответственно прекращался приток крови к сердцу. Действовать приходилось очень осторожно, поэтому оперативное вмешательство длилось восемь часов.

Уже на следующий день после операции пациентка начала самостоятельно передвигаться. Сейчас она чувствует себя гораздо лучше и готовится к химиотерапии.

«Борьба с онкологическими заболеваниями лежит в основе национального проекта «Здравоохранение». В Московской области уделяется особое внимание внедрению современных методик лечения рака, онконастороженности и обнаружению заболеваний на ранней стадии – когда болезнь лучше поддается лечению», - прокомментировала первый заместитель министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

Бюджет нацпроекта «Здравоохранение» превышает 1,7 триллиона рублей, он включает восемь федеральных проектов. Их цель - обеспечить увеличение средней продолжительности жизни в стране до 78 лет к 2024 году. Для этого в стране совершенствуется медицинская инфраструктура, повышается качество и доступность медпомощи. Для обеспечения отрасли квалифицированными кадрами проводится обучение и повышение квалификации врачей.

В Подмосковье в рамках нацпроекта «Здравоохранение» проектируются многопрофильная областная детская больница в Красногорске и новый корпус онкодиспансера в Балашихе. Кроме того, в медицинские учреждения региона поступит новое оборудование.