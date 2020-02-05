РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 фев. Волонтеры движения «Милосердие-Подольск» передали лекарства, продукты и одежду приюту для бездомных в Рузском городском округе, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Волонтерское движение «Милосердие-Подольск» собрало очередную партию помощи приюту «Добрый самарянин», который существует при Воскресенском храме поселка Кожино Рузского городского округа. Этот приют – одно из немногих мест в Московской области, где принимают «людей с улицы». Все, кто в нем живет, трудятся и несут послушания по дому и храму. Собранную одежду, обувь, предметы мебели (подставку для обуви, полочки, светильник), бытовую химию, глюкометр и лекарства от диабета, новогодние подарки, а также продукты и консервы с благодарностью приняли проживающие в приюте люди», – говорится в сообщении.

Волонтеры Подольска также передали для детского реабилитационного центра, находящегося в Рузском городском округе, женскую и детскую одежду.