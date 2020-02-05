РИАМО – 5 фев. В России подорожали авиабилеты на зарубежные направления, коррекция цены составила почти 3%, сообщает Газета.ru.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), причиной этого стал пересчет курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта в ночь на среду.

«Ранее стоимость билетов рассчитывалась, исходя из курса в 69 рублей за 1 евро. Однако Банк России обновил курсы доллара и евро по отношению к рублю, и на 3 февраля 1 евро стал стоить 71 рубль», — говорится в сообщении.

Этот курс и был взят за основу международной ассоциацией для корректировки внутреннего курса.

Ранее эксперты Аналитического центра при правительстве РФ предупредили, что в этом году мясо и молоко в российских магазинах могут подорожать на 10-12%, шоколад и вафли — на 5-7%, а гречка — на 5-6%.