РИАМО – 5 фев. В России подорожали авиабилеты на зарубежные направления, коррекция цены составила почти 3%, сообщает Газета.ru.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), причиной этого стал пересчет курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта в ночь на среду.
Этот курс и был взят за основу международной ассоциацией для корректировки внутреннего курса.
Ранее эксперты Аналитического центра при правительстве РФ предупредили, что в этом году мясо и молоко в российских магазинах могут подорожать на 10-12%, шоколад и вафли — на 5-7%, а гречка — на 5-6%.
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